HBO revela que Lox Pratt será Draco Malfoy em série de 'Harry Potter'

Nove novos nomes do elenco da série de Harry Potter foram anunciados pela HBO nesta segunda-feira, 9. O seriado contará, mais uma vez, a história dos livros de J.K Rowling. A expectativa é que a produção conte com sete temporadas, uma para cada livro.

As novas adições do elenco revelaram que Lox Pratt será Draco Malfoy, inimigo do protagonista em todos os livros. Seu pai, Lúcio Malfoy, será interpretado por Johnny Flynn.

Também foram anunciados os intérpretes de Molly Weasley e de Válter e Petúnia Dursley, entre outros.