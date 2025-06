Canal Viva vira Globoplay Novelas nesta segunda-feira

O canal também abre espaço para interações com o público com a iniciativa batizada de Batalha de Novelas, em que os espectadores escolhem qual trama desejam ver na programação. Com a reformulação do canal, mais de 200 novelas do catálogo do Globoplay passam a compor a base de conteúdos disponíveis para o público, segundo a Globo.

A votação será feita por meio de uma enquete no Gshow, e a novela vencedora estreia em 7 de julho - será, então, exibida de segunda a sábado, às 11h15, com reapresentação às 19h20.

A primeira disputa é entre duas Helenas de Manuel Carlos: a Helena de Por Amor, vivida por Regina Duarte, e a Helena de Laços de Família, interpretada por Vera Fischer.