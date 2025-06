Atores de Chaves têm nomes alterados na série 'Chespirito', da Max

As brigas nos bastidores tornaram a participação de Meza em Chespirito impossível e, por isso, foi tomada a decisão de remover seu nome da dramatização, embora seu relacionamento com Bolaños, assumido após o divórcio do comediante com Graciela Fernández, siga como parte da trama.

Margarita Ruiz, "substituta" de Meza, é vivida na série por Bárbara López.

O caso de Villagrán é semelhante. O ator do Quico, por anos, brigou com Bolaños pelos direitos do personagem e chegou a deixar as produções de Chaves e Chapolin Colorado em 1978, procurando seguir carreira solo.

Villagrán não se manifestou contra a série como Meza, mas também não tem qualquer tipo de participação em Chespirito: Sem Querer Querendo, obrigando os irmãos Gómez Fernández a alterar seu nome.

Embora tenham participado juntos de um especial em homenagem aos programas de Bolaños na Televisa em 2000, os atores não se reconciliaram antes da morte do criador de Chaves, em 2014.

Sua versão na série, Marcos Barragán, é vivido por Juan Lecanda.