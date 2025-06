Animação de 'A Revolução dos bichos' ganha primeiro teaser

Além de Seth Rogen (O Estúdio) e Gaten Matarazzo (Stranger Things), o elenco de voz de Animal Farm conta com o vencedor do Oscar Kieran Culkin (A Verdadeira Dor), Glenn Close (De Volta à Ação), Jim Parsons (The Big Bang Theory), Laverne Cox (Feios), Iman Vellani (Ms. Marvel) e Woody Harrelson (O Último Respiro).

Exibido nesta segunda-feira, 9, no Festival de Animação Annecy, Animal Farm ainda não tem data para estrear no Brasil.