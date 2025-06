Morre Marise Wipani, atriz de Xena e Hércules, no dia em que completava 61 anos

Nascida na Nova Zelândia, Marise ganhou projeção internacional ao interpretar a rainha Kanae em Xena e a personagem Janista em Hércules, duas grandes produções televisivas da década de 1990.

Além desses trabalhos, ela também integrou o elenco do drama britânico Soldado, Soldado e atuou no longa neozelandês Came a Hot Friday.