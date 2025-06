Séries da Netflix impulsionam popularidade de Ayrton Senna nos EUA, indica estudo

Um estudo da plataforma de pesquisa Opinion Box, realizada dentro dos Estados Unidos, indicou que o sucesso das séries da Netflix Drive To Survive e Senna, voltada para os bastidores da Fórmula 1 e da biografia do piloto, fizeram com que o público norte-americano "descobrisse" o brasileiro Ayrton Senna.

Foram ouvidas 1.532 pessoas, e 41% delas disseram que descobriram o piloto há menos de um ano; já 57% dos americanos declararam que já tinham conhecimento sobre o brasileiro.

Dentro deste universo de 57% de pessoas que conheciam Senna, praticamente metade disse que passou a conhecer o piloto por meio das séries lançadas pela Netflix: 12% afirmaram ter conhecido o piloto por meio da série Drive To Survive, enquanto outros 12% por causa da biografia de Senna.