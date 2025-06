Tirullipa é condenado a pagar R$ 20 mil após episódio com influenciadora na Farofa

O humorista Tirullipa foi condenado pela Justiça de São Paulo a indenizar a influenciadora Vitória Lopes Dias de Souza em R$ 20 mil por danos morais. A decisão está relacionada ao episódio ocorrido durante a Farofa da Gkay de 2022.

Ele chegou a ser expulso do evento de comemoração de aniversário de Gkay, que ocorria anualmente em Fortaleza, no Ceará, após desamarrar biquínis de influenciadoras durante uma brincadeira. Vídeos da ocasião repercutiram nas redes sociais.

O Estadão teve acesso à sentença, assinada pela juíza Mônica de Cássia Thomaz Perez Reis Lobo, da 1ª Vara Cível do Foro Regional do Butantã. No documento, a magistrada reconhece a responsabilidade do comediante e determina que o valor seja corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) desde a publicação da sentença, além da aplicação de juros legais.