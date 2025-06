Pedro Cardoso apoia condenação de Leo Lins e critica 'mensagens fascistas' disfarçadas

O ator Pedro Cardoso, conhecido por interpretar Agostinho Carrara em A Grande Família, se posicionou favorável à condenação do humorista Leo Lins, sentenciado a oito anos de prisão por "discursos preconceituosos contra diversos grupos minoritários".

Em um texto publicado nessa quinta-feira, 5, no Instagram, Cardoso criticou duramente parte da cena do stand-up comedy no Brasil, afirmando que o gênero se tornou espaço fértil para a propagação de discursos fascistas disfarçados de piada.

"Eu tenho dito, faz muito tempo, que o tipo de teatro a que chamam 'stand-up' se tornou um ninho no Brasil onde se desenvolveu o ovo da serpente do fascismo", escreveu o ator. Para ele, embora haja bons comediantes no formato, muitos usam o palco como palanque para promover ideias agressivas.