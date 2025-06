Em 'Bailarina', Ana de Armas vive jornada sanguinária

John Wick é uma das raras franquias que se tornam mais bem-sucedidas a cada lançamento. Conseguiu arrecadar, ao longo de 10 anos, mais de U$ 1 bilhão nas bilheterias. Há também a minissérie O Continental, disponível no Prime Video, sobre a origem da rede de hotéis que hospeda gângsteres.

Foi com todo apelo comercial que Bailarina, novo longa derivado do universo de John Wick, estreou nos cinemas nesta semana, tendo Ana de Armas no papel de Eve Macarro, espécie de versão feminina do assassino de aluguel.

"Não é um spin-off", garante o diretor Len Wiseman (Anjos da Noite). "Ele corre paralelo à linha do tempo, acontece entre os capítulos 3 (Parabellum, de 2019) e 4 (Baba Yaga, de 2023)", diz. "Acho que ‘derivativo’ é uma palavra agradável, mas já vi muitas sequências derivadas e vejo que John Wick se distancia disso porque há mais atenção voltada para o roteiro", diz o ator Ian McShane, que volta a interpretar Winston Scott, o gerente do Hotel Continental de Nova York. "A bailarina não é apenas uma nova personagem, não é o John Wick travestido. Há uma personalidade nela", completa o veterano. As entrevistas foram concedidas em dezembro de 2024 durante a CCXP, em São Paulo, quando o cineasta e o elenco de Bailarina visitaram a capital paulista.