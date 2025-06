Zé Felipe nega traição a Virginia Fonseca: 'prove que é verdade'

Zé Felipe negou rumores de uma suposta traição a Virginia Fonseca, de quem se separou em 27 de maio. Por meio das redes sociais, nessa quarta-feira, 4, o cantor afirmou: "Tem uma coisa que vem me incomodando desde que a gente anunciou que tínhamos (sic) separado, eu e a Virginia."

Os rumores partiram da coluna Erlan Bastos em Off, que relatou que a separação de Virgina e Zé Felipe foi motivada por uma suposta traição por parte do cantor com uma de suas bailarinas, Karol Gerez.

Sobre isso, Zé Felipe explicou que os boatos são infundados: "Pelo amor de Jesus Cristo, é óbvio que é mentira. Mas uma mentira contada várias vezes acaba virando verdade se ninguém desmentir [...] Prove que é verdade."