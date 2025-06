Protagonista de 'Chespirito' não conhecia obras de Roberto Bolaños

A falta de familiaridade de Guerrero com a obra de Bolaños criou dúvida na família do comediante, que assina o roteiro e a produção da série. "Podia ler em seus rostos que estavam pensando ‘estamos tomando a decisão certa [ao escalar] alguém que já não ame genuinamente o legado de nosso pai?’", lembrou ele.

Embora admita a dúvida com a escalação, Roberto Gómez Fernandez, filho de Bolaños, diz que ficou impressionado com o trabalho de Guerrero após ver sua atuação. "Vi meu pai nele em situações complexas em cena e em pequenas piscadelas e olhares para a câmera que o Pablo fez."

Apesar de ser uma série biográfica, o fato de Chespirito: Sem Querer Querendo ter elementos fictícios ajudou Fernandez, que assina o roteiro ao lado da irmã Paulina Gómez Fernandez, a aceitar as escolhas profissionais de Guerrero. "Precisei lembrar que não estava pensando no meu pai, mas no personagem de Roberto Gómez Bolaños. [Os personagens] não eram pessoas reais porque você tem que transformá-los em personagens e, às vezes, tem que mudar algumas coisas para que as dinâmicas dramáticas tenham maior efeito."

Sem ligação com os clássicos televisivos de Bolaños, Guerrero procurou se aprofundar na personalidade do comediante através de sua autobiografia, Sin Querer Queriendo: Memorias, publicada em 2006. "Tentei estabelecer um diálogo metafísico através das palavras que ele escreveu e editou ele mesmo no livro. Fiz perguntas e senti que tive uma belíssima conversa graças ao livro."

O esforço, felizmente, deu resultado. "[Os filhos de Bolaños] me disseram ‘acabo de ouvir meu pai através de você. Acabei de conversar com meu pai. Apertei sua mão e lhe dei um abraço’. Isso me deu forças para me sentir mais em sua pele e não ter dúvidas por causa do meu distanciamento."

Mais do que dicas para viver Bolaños, o livro também deu a Guerrero conselhos sobre paternidade. O ator contou que descobriu que seria pai na mesma semana em que conseguiu o papel, acontecimento que mudou sua leitura. "Queria absorver seu conhecimento e sua experiência de ser pai", contou.