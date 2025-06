Programação completa da Feira do Livro 2025 é divulgada; veja autores convidados

15h, no Espaço Rebentos: Bate-papo sobre a importância da bibliodiversidade na infância com Renata Nakano | Apoio: Clube de Leitura Quindim

17h, no Espaço Rebentos: Bate-papo com Augusto Massi e Daniel Kondo sobre o livro infantojuvenil Eletricista (Elo) | Apoio: Elo

Terça, 17/06 - Espaço Rebentos

12h30, no Espaço Rebentos: Contação de história com Sophia Pinheiro e Zenaide Denardi do livro A jabota poliglota (Boitatá, 2024), seguida de oficina de confecção de máscaras com Denilson Baniwa e Sophia Pinheiro | Apoio: Boitatá/Boitempo

15h, no Espaço Rebentos: Leitura compartilhada do livro Leotolda (Boitatá), da artista espanhola Olga de Díos, com Renata Nakano | Apoio: Boitatá/Boitempo + Clube de Leitura Quindim

17h, no Espaço Rebentos: Contação de histórias do livro Eu sou ioga (Glida, 2024), de Susan Verde, pela atriz Zenaide Denardi e oficina de ioga para pais e crianças com o professor de ioga Pedro Figueiredo | Apoio: Glida/Aleph