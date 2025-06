Mulher de Tiba Camargos dá à luz sexta filha com o influenciador digital

Déa Camargos deu à luz sua sexta filha com Tiba Camargos. Ela anunciou o nascimento da criança nesta quarta-feira, 4.

Diferentemente dos outros filhos, o parto de Maria Beatriz foi realizado no hospital para que a família pudesse coletar células tronco do cordão umbilical para um possível tratamento para o influenciador digital, que sofreu um acidente em fevereiro e ficou paraplégico.

"Eu sabia que maio seria o mês. Ela completaria 40 semanas dia 8 de junho, mas, pelo meu histórico, sabia que chegaria no mês de Maria. A cada madrugada da última semana eu esperava sinais. Até que na madrugada do dia 29, às 4h da manhã, eu acordo com um riacho brotando em mim. Pulei da cama para não molhar o colchão. A bolsa rompera", escreveu em seu relato de parto no Instagram.