Marcos Mion se retrata após defender Leo Lins; entenda

"Isso é um fato. Em nenhum momento falei que esses absurdos são a genialidade dele. É só ler o que escrevi", ponderou.

Mion explicou que entende a situação como uma forma de censura e que discorda disso. "A censura nunca é boa, e isso motivou minha manifestação. Foi isso que defendi", esclareceu.

Por fim, tentou amenizar a situação, afirmando: "Mas eu não conheço todos os textos dele e, se configuram como crime, como escrevi no texto, foi uma escolha dele."

O que Marcos Mion falou em defesa de Leo Lins?

Na quarta-feira, 4, nos stories de seu perfil no Instagram, Mion refletiu sobre o caso e relembrou que já teve um embate com Lins no passado, por conta de uma piada sobre autismo. Mesmo assim, descreveu o humorista como um "excelente profissional".

"Dentro da sua enorme capacidade e genialidade, ele optou pelo caminho do humor ofensivo, do escárnio, do choque e da absoluta falta de respeito. Eu não gosto e não respeito esse tipo de humor", declarou.