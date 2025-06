Ludmilla e Brunna Gonçalves exibem rostinho de Zuri pela primeira vez

Ludmilla e Brunna Gonçalves finalmente acabaram com a curiosidade do público. Nessa quarta-feira, 4, o casal mostrou pela primeira vez o rostinho da filha, Zuri, que nasceu no dia 14 de maio.

A revelação foi feita em um vídeo publicado no Instagram, ao som de Paraíso, nova música de Ludmilla. Na gravação, a cantora aparece de costas e se vira para abraçar a esposa e a filha.

"Esse é o nosso paraíso", escreveu a dupla na legenda da publicação.