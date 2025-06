'Estou feliz', diz Sandy ao falar pela primeira vez sobre namoro com o médico Pedro Andrade

Sandy atraiu todos os holofotes ao chegar acompanhada do namorado, o médico Pedro Andrade, nessa quarta-feira, 4, no 32º Prêmio da Música Brasileira, realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A cantora roubou a cena com um look vermelho vibrante e maquiagem marcante.

Em entrevista ao Gshow durante o evento, Sandy falou sobre seu relacionamento com o nutrólogo Pedro Andrade, com quem está junto há cerca de um ano. Pela primeira vez, o casal foi visto publicamente.

"Estou feliz, está tudo certo. Sempre fui discreta, não é surpresa pra ninguém", afirmou ela. A cantora também destacou que sua vida segue de maneira simples: "eu já estava vivendo uma vida normal. Agora, estou sendo fotografada. Só isso."