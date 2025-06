Em reabilitação, Mingau, do Ultraje a Rigor, está 'atento e interagindo', revela filha

Mingau, do Ultraje a Rigor, está responsivo e em processo de recuperação, segundo uma postagem feita no perfil do músico nas redes sociais nessa quarta-feira, 4. Ele foi baleado na cabeça em setembro de 2023 e ficou internado por mais de um ano.

Após uma melhora significativa, Mingau foi internado novamente em fevereiro deste ano. Sobre isso, a nota revelou que "depois de três meses internado no hospital Santa Catarina, em São Paulo, Mingau voltou à clínica de suporte Humana Magna, também na capital paulista, onde segue um intenso programa de recuperação."

A filha do baixista, Isabella Aglio, compartilhou um depoimento pessoal: "Além dos exercícios duas vezes por dia, cinco dias por semana, o contato com os profissionais e os outros pacientes, seja na sala de reabilitação ou no solarium, é um estímulo e tanto."