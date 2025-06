'Vale Tudo': qual é o segredo de Odete Roitman que Nice esconde?

O que acontece na versão original de 'Vale Tudo'?

Na versão original do folhetim, de 1988, a personagem Nice se chamava Ruth (Zilka Salaberry), e havia trabalhado por anos como empregada doméstica na casa da empresária. Ruth só ganhou destaque no final da trama, indicando que a autora Manuela Dias deve fazer alterações na história - a cena com a silhueta misteriosa também é novidade.

Se o remake seguir o roteiro original, o grande segredo de Odete é que ela estava dirigindo o carro no acidente que matou o filho mais velho, Leonardo, e não Heleninha (Renata Sorrah/Paolla Oliveira).

Na ocasião, Odete foi flagrada pelo filho com um amante, que era amigo do rapaz, em Angra dos Reis. Leonardo se revolta e decide voltar para casa para contar ao pai. Odete dirige e o rapaz vai no banco de trás para ajudar a irmã, que estava alcoolizada. Nervosa com a situação, Odete acaba batendo o carro. A empregada presencia o acidente.

Ruth também sabia que o incêndio que quase matou Tiago (Fábio Villa Verde/Pedro Waddington), filho de Heleninha, foi causado por cinzas de cigarro derrubadas por Odete em uma cortina. Odete deixou a filha carregar a culpa por acreditar ter sido a responsável pelos dois acidentes, e comprou o segredo de Ruth, sustentando a mulher fora do País.