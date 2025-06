Prisão de Leo Lins: humoristas reagem

No Instagram, Renato Albani compartilhou um vídeo defendendo o colega de profissão. "Inacreditável ver como os valores são invertidos nesse País. Isso é o começo do fim", destacou ele.

Thiago Ventura

O humorista Thiago Ventura também expôs indignação com o caso. "Não é possível", disse no Instagram ao compartilhar a notícia.

Mauricio Meirelles

Mauricio Meirelles fez uma série de desabafos no X (antigo Twitter) a favor de Leo Lins. Em uma das publicações ele chegou a comparar a condenação de Leo com a recente prisão do MC Poze do Rodo, acusado de apologia ao crime e envolvimento com o tráfico de drogas.

Danilo Gentili