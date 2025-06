'O Jogo da Viúva': história real chocante inspirou o novo filme da Netflix

Crime escandalizou a Espanha

Em Valência, no dia 16 de agosto de 2017, o engenheiro Antonio Navarro Cerdán, de 36 anos, foi encontrado morto na garagem do prédio onde morava com a esposa. O corpo tinha seis perfurações no peito, e nada foi roubado.

À primeira vista, Maje se apresentou como uma viúva devastada. Mas bastaram alguns dias para que a polícia começasse a desconfiar. O comportamento dela parecia ensaiado demais. Contradições em depoimentos e relatos de pessoas próximas logo vieram à tona.

A investigação revelou uma teia de mentiras e traições. Maje mantinha múltiplos relacionamentos fora do casamento. Um deles com Salvador Rodrigo, colega de trabalho, mais velho, casado e completamente obcecado por ela. E foi justamente essa obsessão que ela usou a seu favor.

Maje convenceu o amante de que vivia um relacionamento abusivo e o manipulou até que ele aceitasse matar seu marido. Ela entregou as chaves da garagem e todas as instruções. Antonio foi atacado de surpresa pelas costas, em uma emboscada.

A queda da ‘Viúva Negra’