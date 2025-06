Jesse J é diagnosticada com câncer e anuncia pausa na carreira

"Só queria ser honesta e compartilhar. Primeiro, porque eu não estou falando sobre isso o suficiente. Não estou processando isso, porque estou trabalhando muito. Eu sei o quanto compartilhar, no passado, me ajudou. Com outras pessoas me dando amor, apoio e compartilhando suas próprias histórias. Eu sou um livro aberto", disse.

Jessie destacou que se sente grata por ter descoberto a doença em estágio inicial e, mesmo lidando com o medo e a insegurança, tenta se apegar a esse detalhe positivo.

"Estou sublinhando o termo 'estágio inicial'. Câncer é uma droga, de qualquer forma, mas estou me segurando nesse termo."

A artista ainda brincou ao dizer que passar pela cirurgia nas próximas semanas será uma forma "dramática de colocar silicone". Jessie afirmou que, felizmente, não precisará remover os mamilos e que encara essa etapa como um desafio temporário.

Antes do afastamento, ela segue cumprindo a agenda até o dia da apresentação no Summertime Ball, em 15 de junho, em Londres. Após o procedimento cirúrgico, a expectativa é retomar os trabalhos e lançar novas músicas.

Jessie J é uma das atrações do festival The Town, em São Paulo, no dia 13 de setembro. Até o momento, sua participação segue confirmada no Palco Skyline.