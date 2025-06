Grávida, Rafa Kalimann sofreu um aborto no ano passado

Rafa Kalimann está grávida de seu primeiro filho. A criança é fruto do relacionamento com Nattanzinho, e a notícia foi anunciada na terça-feira, 3. Os dois assumiram o namoro em dezembro do ano passado.

Em 2024, a influenciadora digital passou por uma perda gestacional. Na época, ela namorava com Allan Souza Lima e revelou o acontecimento em seu Instagram no Dia das Mães.

"Tenho vivido nesses últimos dias com um vácuo muito grande, com um luto muito grande [...] Muitas mulheres passam por isso, só não entendo quando dizem que é normal, porque essa dor não é normal, ela é muito profunda, difícil de ser digerida e não sei se pode ser curada", escreveu na época.