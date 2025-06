Felipe Camargo rebate ataques e lembra relacionamento com Vera Fischer: 'Vivemos coisas lindas'

O ator Felipe Camargo usou o Instagram nesta terça-feira, 3, para rebater acusações de que teria agredido Vera Fischer, com quem foi casado por sete anos e tem um filho, Gabriel, de 31 anos.

Tudo começou após Felipe prestar apoio à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que, na última semana, se retirou de uma sessão da Comissão de Infraestrutura do Senado após ser alvo de ataques. Na ocasião, o senador Marcos Rogério (PL-RO) disse a ela: "Se ponha no seu lugar".

No Instagram, o ator gravou um vídeo afirmando que toda mulher merece respeito e citou o episódio envolvendo a ministra. Logo depois, passou a ser atacado e acusado de ter agredido sua ex-mulher, Vera Fischer. Então, ele fez um novo pronunciamento se defendendo.