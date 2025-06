Atriz de 'Friends' virou curandeira após abandonar Hollywood

A atriz Jane Sibbett fez parte de um momento marcante da TV americana interpretando Carol, em "Friends". Ex-mulher de Ross e mãe de Ben, a personagem protagonizou o primeiro casamento lésbico exibido em um canal aberto no país, ao lado de Susan (Jessica Hecht).

Ela também atuou em filmes populares da década de 1990, como "As Namoradas do Papai". Há uma década, porém, a atriz passou por uma transição de carreira inusitada que a fez abandonar Hollywood.

Hoje com 62 anos, Jane trabalha com cura energética, em sessões online e retiros, e está escrevendo uma autobiografia. Em entrevista à People, explicou que a vocação espiritual, manifestada com suas "mãos dançantes", floresceu depois do afastamento da indústria do entretenimento.