Ryan Coogler não fará sequência de 'Pecadores': 'Nunca penso nisso'

Apesar do sucesso estrondoso, Pecadores não deve ganhar uma sequência. Diretor, roteirista e idealizador do filme, Ryan Coogler afirmou em entrevista que não tem nenhuma intenção de continuar a história de blues e vampiros contada no longa.

"Nunca penso nisso", disse ele à Ebony Magazine. Responsável por Pantera Negra e Creed, Coogler disse que viu em Pecadores a oportunidade de fazer algo novo. "Estive neste lugar de fazer filmes de franquia por um tempo, então queria fugir disso. Estava empolgado de trabalhar em um filme que parecesse original e pessoal para mim e tinha fome de entregar ao público algo que original e único."

Coogler ainda afirmou que Pecadores foi concebido como uma "refeição completa" para o público. "Aperitivos, entradas, pratos principais e sobremesas, queria que tudo estivesse [no filme]. Queria que fosse uma coisa holística e finita."