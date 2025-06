Oruam é destaque em revista britânica: estrela em ascensão

Oruam ganhou destaque internacional nesta segunda-feira, 2, após ser entrevistado pela revista britânica Dazed, que o descreve como uma "estrela em ascensão" da cena musical.

Segundo a publicação, o rapper carioca oferece uma "visão poética da vida na favela" e vem se tornando um nome cada vez mais relevante no cenário do trap e do funk brasileiro.

"Nas ruas do Rio, onde o trap e o baile funk reinam, o nome de Oruam está rapidamente se tornando uma lenda. Mas sua visão da vida nas favelas fez do rapper ruivo um alvo da lei", diz.