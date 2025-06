Miley Cyrus diz se preocupar com saúde mental de Sabrina Carpenter: 'Sei como é se esgotar'

Ela explicou que nota quando as pessoas estão trabalhando demais.

"Encontrei Sabrina Carpenter algumas vezes, e toda vez que a vejo fico com vontade de perguntar se ela está bem", afirmou. "Vejo que ela está se apresentando na Irlanda e no dia seguinte tem um show no Kansas. E fico pensando: ‘Não sei como isso pode ser fisicamente viável’, porque eu já estive nessa situação. Sei como é se esgotar e não quero que mais ninguém passe por isso."

Apesar de revelar sua preocupação, a cantora elogiou Sabrina e as cantoras pops da atualidade, afirmando que elas são muito mais confiantes do que as artistas eram antes.