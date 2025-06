Michael B. Jordan revela conselho que recebeu de Denzel Washington para se destacar na carreira

Mais impressionante, no entanto, foi o resultado de Pecadores. Diferente de outros sucessos, o filme de Ryan Coogler partiu de um conceito completamente original e, mesmo com um orçamento alto, se tornou um dos maiores sucessos de público e de crítica de 2025, registrando 350 milhões de dólares ao redor do mundo.

Atualmente, Jordan está filmando uma nova versão de Thomas Crown, seu segundo trabalho como diretor, e está confirmado nos elencos de Eu Sou a Lenda 2, ao lado de Will Smith, e Rainbow Six, baseado nos trabalhos de Tom Clancy (Jack Ryan).

Ainda em cartaz em alguns cinemas, Pecadores já está disponível para compra e aluguel digital na loja do Prime Video.