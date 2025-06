Juiz reconhece falsificação de assinatura e Ana Hickmann tem dívida milionária extinta

Claudia Helena, ex-agente de Ana Hickmann, é apontada como principal suspeita pelas falsificações, linha de investigação reforçada após o vazamento de um áudio da ex-diretora financeira da empresa, Bruna Petinelli, onde afirma que as assinaturas eram falsificadas a pedido de Alexandre, sem o conhecimento de Ana."

O Estadão também entrou em contato com a equipe de Alexandre Correa, com o Tribunal de Justiça de São Paulo e com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, responsável pelo DEIC, mas não obteve resposta até a publicação deste texto. O espaço segue aberto para manifestações de todas as partes envolvidas.

Outros processos suspensos pela Justiça

Esse não é o primeiro processo em que a Justiça reconhece indícios de fraudes envolvendo contratos assinados em nome da apresentadora. Em abril deste ano, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) já havia suspendido a cobrança de uma dívida de R$ 1,6 milhão relacionada a um contrato com o Banco Sofisa, após considerar a possibilidade de que a assinatura de Ana também tenha sido falsificada.

Na ocasião, a ação movida pelo banco envolvia não só Ana, mas também seu ex-marido e a empresa Hickmann Moda Fashion, da qual ambos eram sócios. A Justiça acolheu o argumento da defesa da apresentadora, que sustenta ter sido vítima de uma série de falsificações em contratos bancários.

Além do processo com o Banco Sofisa, outras ações judiciais movidas por instituições como Safra e Valecred também estão suspensas pelo mesmo motivo.