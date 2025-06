Israel impede acesso de jornalistas a local retratado em doc vencedor do Oscar, diz diretor

Diretores do documentário vencedor do Oscar Sem Chão foram impedidos pelo exército de Israel de acessar a região conhecida como Masafer Yatta, um conjunto de aldeias palestinas ao sul da Cisjordânia, retratada no filme. O jornalista israelense Yuval Abraham, um dos diretores, gravou o momento e publicou em seu perfil no X (antigo Twitter), na segunda, 2.

"Depois que o exército destruiu uma aldeia e permitiu que os colonos a invadissem, eles agora estão bloqueando nossa excursão com dezenas de jornalistas internacionais dizendo que eles não têm permissão para entrar em Masafer Yatta e visitar a casa de Basel Adra", denuncia Abraham no post.

No vídeo, eles tentam dialogar com os militares, em inglês. O jornalista palestino Basel Adra, codiretor do longa, questiona: "Por que? Minha casa está lá [no vilarejo], eu convidei essas pessoas para ir lá", diz.