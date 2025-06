Influenciadora que comia cosméticos morre após 'doença repentina', aos 24 anos

Shuishui, que vivia em Taiwan e tinha mais de 12 mil seguidores no Instagram, se tornou popular por fazer vídeos de maquiagem e, depois, provar os produtos usados por ela.

Uma semana antes do anúncio de sua morte, uma amiga da influenciadora confirmou que ela havia sido hospitalizada, mas negou que o fato tivesse ligação com o hábito de provar cosméticos.

Segundo a amiga, identificada como @chinglu__24 no Instagram, a equipe médica "claramente descartou" qualquer ligação entre o hábito e a doença. "A família e os amigos sofreram mais dor e choque do que o imaginado, então pedimos a todos que parem com as especulações maliciosas", disse ela.