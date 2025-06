Eterno Luke Skywalker, Mark Hamill diz que não voltará mais à franquia 'Star Wars'

Ao todo, Hamill passou 42 anos ligado à franquia Star Wars, com sua última aparição acontecendo em Star Wars: A Ascensão Skywalker, de 2019. Uma versão digitalmente rejuvenescida do ator apareceu também nas séries The Mandalorian e O Livro de Boba Fett, produzidas para o Disney+.

Além de Star Wars, Hamill fez sucesso na indústria como dublador, com seu papel mais famoso sendo o do Coringa em Batman: A Série Animada, personagem que interpretou em diversos filmes animados da DC.

O próximo trabalho do ator nos cinemas será A Vida de Chuck, que estreia nos cinemas brasileiros em 28 de agosto.

A franquia Star Wars está disponível no Disney+.