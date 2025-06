Eduardo Sterblitch diz que Fernanda Souza foi seu amor de infância: 'Apaixonado mesmo'

Eduardo Sterblitch disse que era apaixonado por Fernanda Souza quando era mais novo. A paixonite começou quando ele assistiu Chiquititas, novela na qual a atriz interpretou Mili.

"Eu era apaixonado mesmo. Sonhava com a Mili. Por mim, eu casaria com ela. Só que eu sempre sofri por isso, porque tinha certeza absoluta que era um amor impossível", relatou no Papo de Segunda. O programa levantou a pergunta "o que é melhor: um amor permitido ou um amor proibido?".

O humorista reforçou que, mesmo sendo uma criança, ele tinha consciência de que aquele era um amor impossível, criado em sua cabeça.