Bill Gates divulga lista de recomendação de livros com biografias que o inspiraram

Páginas: 648

Preço: Apenas edições usadas estão disponíveis. Valor pode variar de R$ 20 à R$ 180.

'Chasing Hope: A Reporter’s Life', de Nicholas Kristof

No livro de memórias, que não foi traduzido ao português, o jornalista Nicholas Kristof relembra suas maiores aventuras pelo mundo como repórter do The New York Times. Kristof passou por todas as regiões do mundo, cobriu guerras, catástrofes humanitárias e, assim, se tornou um dos maiores profissionais de sua geração. Ele conta ao leitor, com base no que presenciou ao longo dos anos, as melhores histórias sobre a humanidade que teve oportunidade de conhecer.

"Em 1997, Nick Kristof escreveu um artigo que mudou o curso de minha vida. Tratava-se do grande número de crianças que morriam de diarreia nos países pobres - e isso me ajudou a decidir em que eu queria concentrar minhas doações filantrópicas. Desde então, acompanho o trabalho de Nick e mantemos contato. Ele fez reportagens em mais de 150 países, cobrindo guerra, pobreza, saúde e direitos humanos. Neste excelente livro de memórias, Nick escreve sobre como ele se mantém otimista em relação ao mundo, apesar de tudo o que viu. Seu livro me fez pensar: o mundo seria melhor com mais Nick Kristofs", disse Gates.

Editora: Knopf Publishing Group