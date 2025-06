Ator de 'Game of Thrones' dá conselho a elenco mirim de novo 'Harry Potter'

Embora seja baseada em um dos maiores best-sellers da história, a série de Harry Potter chega cercada de polêmicas, muito por causa do discurso transfóbico veiculado por J.K. Rowling. A autora da saga literária, que assina a produção do seriado da HBO, foi duramente criticada por Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, astros da franquia cinematográfica, por causa de suas declarações, com o sentimento também sendo reproduzido por parte do público.

Ainda sem data para estrear, a nova versão de Harry Potter contará ainda com John Lithgow, Nick Frost, Paapa Essiedu, Janet McTeer, Luke Thallon e Paul Whitehouse em seu elenco. Francesca Gardiner (Succession) assina o roteiro e Mark Mylod dirigirá os episódios da série.

As temporadas de Game of Thrones e seu derivado, A Casa do Dragão, estão disponíveis na Max. Os 11 filmes de Harry Potter estão disponíveis na mesma plataforma.