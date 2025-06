Tailandesa vence Miss Mundo 2025 e brasileira fica no top 8

A tailandesa Opal Suchata Chuangsri, de 21 anos, foi coroada como a nova Miss Mundo no último sábado, 31. É a primeira vez que uma competidora da Tailândia vence a premiação, entre as 108 participantes.

O concurso, comandado pela filantropa Julia Morley, está em sua 72ª edição. As participantes, que devem ter entre 18 e 30 anos, destacam-se através do princípio do concurso chamado de "Beauty With a Purpose" ("Beleza com um propósito", em português). Elas devem ser envolvidas em projetos sociais e ações filantrópicas.

As finalistas são anunciadas em grupos de quatro. A tailandesa é a 12ª vencedora asiática do Miss Mundo. Além dela, as outras integrantes do top 4 são, respectivamente, da Etiópia, Martinica e Polônia.