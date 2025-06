'Mountainhead', filme do criador de 'Succession', divide crítica e público no Rotten Tomatoes

Escrito e dirigido Jesse Armstrong, criador e roteirista de Succession, Mountainhead estreou na Max em 31 de maio. Estrelado por Steve Carell (As Quatro Estações do Ano), Jason Schwartzman ( Queer ), Cory Michael Smith (Saturday Night - A Noite que Mudou a Comédia) e Ramy Youssef (O Estúdio), o filme segue quatro amigos, bilionários da tecnologia, que se encontram em um retiro afastado para se reconectar e tentar fazer alguns negócios em meio a uma crise econômica global causada pela proliferação de desinformação online.

O encontro rapidamente se transforma em uma série de negociações por debaixo dos panos, resultando em três deles se juntando para tentar matar o outro colega e se apossar de sua tecnologia de inteligência artificial.

Mountainhead foi recebido de forma positiva pela crítica. De acordo com o agregador online Rotten Tomatoes, o filme recebeu aprovação de 79% da mídia especializada, com críticos elogiando o cenário distópico e realista criado por Armstrong. "Esse retrato satírico da masculinidade moderna entre os mestres do universo tecnológico é inteligente, afiado e muito temporal. É engraçado quando não é aterrorizante", disse Adam Graham, do Detroit News, em sua avaliação.