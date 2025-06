Lívia Andrade relata os 40 minutos em avião com falha mecânica durante o voo

Em meio à incerteza, Lívia conta que chegou a se despedir da família e reforçou informações importantes relacionadas a senhas pessoais. Disse que se agarrou à fé - é devota de Santa Sara Kali, padroeira dos ciganos, cuja imagem estava no avião. "Rezei todas as orações que sabia de cor naquele momento", afirmou.

O que aconteceu com o avião?

O incidente aéreo ocorreu após um avião de pequeno porte, modelo King Air Beechcraft E90 e prefixo PT-LHZ, que havia partido de Goiás com destino ao aeroporto Campo de Marte, na capital paulista, declarar problemas no sensor do trem de pouso.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) explica, em seu site, que o trem de pouso é toda a estrutura que suporta o peso da aeronave quando em contato com o solo ou com a água, e que inclui um mecanismo para amortecer o impacto do pouso. A estrutura abrange as rodas principais, a roda de cauda e o patim da cauda.

Diante da falha, o piloto sobrevoou a capital por alguns minutos para reduzir a quantidade de combustível e deixar o bimotor mais leve, até conseguir pousar em segurança no aeroporto de Jundiaí, por volta das 19h38.

Um helicóptero Águia, da Polícia Militar, acompanhou a ocorrência, enquanto o Corpo de Bombeiros deslocou oito viaturas para o aeroporto. O pouso ocorreu sem incidentes, após o sistema do trem de pouso voltar a funcionar.