Jonathan Joss, ator de 'Parks and Recreation', é morto a tiros em ataque homofóbico

O ator Jonathan Joss, conhecido pelo trabalho na série Parks and Recreation, foi morto a tiros, aos 59 anos, no que seu marido definiu como um ataque homofóbico ao casal, no último sábado, 31, nos Estados Unidos.

"Quando o homem atirou, Jonathan me empurrou para fora do caminho. Ele salvou minha vida", escreveu Tristan Kern de Gonzales, marido do ator, nas redes sociais. "Ele foi assassinado por alguém que não conseguia suportar a visão de dois homem que se amam", acrescentou.

O viúvo contou também que o artista foi baleado em frente à casa deles, na cidade de San Antonio, no Texas, enquanto eles checavam a caixa de correio no jardim.