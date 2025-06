'Foi um momento conturbado', diz Regina Duarte ao relembrar polêmica com Carolina Ferraz

Entenda a polêmica

Em fevereiro de 2020, quando Regina Duarte foi indicada para o cargo de secretária especial de Cultura durante a gestão Bolsonaro (2019-2022), a atriz publicou uma imagem com a foto de diversos artistas que supostamente apoiariam o governo.

Uma destas pessoas era Carolina Ferraz, que enviou um áudio pedindo a retirada de sua imagem do conteúdo. "Espero que você faça a diferença. Mas eu não quero ser usada como alguém que está ali no teu Instagram porque dá a entender que eu apoio o governo do Bolsonaro e eu não apoio, Regina. Eu nunca aprovei e nunca compactuei com esse governo e inclusive não votei no Bolsonaro", disse Ferraz, na época, em áudio vazado.

"Achei muito indelicado da sua parte. Gostaria, com todo carinho, que você por favor pedisse à sua equipe para que retirasse a minha foto", concluiu, na ocasião.

Outros nomes como o ator Luiz Fernando Guimarães e a atriz Maitê Proença também reclamaram da situação. Regina Duarte ficou no cargo por menos de três meses e foi substituída pelo ator Mario Frias.