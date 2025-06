'Downton Abbey: The Grand Finale' ganha trailer

Joely Richardson, Alessandro Nivola, Simon Russell Beale e Arty Froushan são as novidades.

Downton Abbey: The Grand Finale tem direção de Simon Curtis e roteiro de Julian Fellowes, criador da série que também assinou o script dos dois primeiros longas.

Com estreia marcada para 12 de setembro nos Estados Unidos, o filme ainda não tem data para chegar no Brasil.

Onde assistir aos filmes e temporadas de 'Downton Abbey'?

As seis temporadas de Downton Abbey estão disponíveis na Netflix. Downton Abbey - O Filme integra o catálogo do Globoplay e Downton Abbey II: Uma Nova Era está disponível para compra e aluguel digital na loja do Prime Vídeo.