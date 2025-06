Caetano explica inclusão de louvor evangélico em show com Bethânia

Neste domingo, dia 1º, Caetano Veloso recorreu às redes sociais para explicar uma das escolhas mais comentadas da turnê em que divide com a irmã Maria Bethânia: a decisão de incluir, em seu repertório solo, o louvor evangélico Deus Cuida de Mim, do pastor Kleber Lucas.

"Eu queria frisar o fato de que dou muita importância ao fenômeno do crescimento das igrejas evangélicas do Brasil", escreveu o cantor no X (antigo Twitter). "É o único trecho que escolhi cantar quando Bethânia sai do palco."

Caetano reconhece que a reação à música era perceptivelmente mais fria do que nas demais partes do show. "Essa era a única canção que não recebia aplausos entusiasmados… e isso não me surpreendeu."