Ator Devin Harjes, de 'Demolidor' e 'Manifest', morre poucos meses após diagnóstico de câncer

Na faculdade, estudou artes cênicas. Logo, se mudou para Nova York, onde iniciou a trajetória no teatro off-Broadway, em filmes estudantis e produções independentes.

Ao longo da carreira, se destacou no universo das HQs pelo papel de Oscar, enfermeiro da prisão de Rikers, na série Demolidor, e também como Clyde, um segurança de banco, em Gotham. Devin também ficou conhecido por interpretar o boxeador Jack Dempsey na série da HBO Boardwalk Empire.

O ator ainda participou de produções como Manifest: O Mistério do Voo 828, Orange Is The New Black, Blue Bloods: Sangue Azul, FBI, Elementary, Rebel in the Rye, Boyz of Summer, The Forest Is Red, When the Shadow Falls e Surprise Surprise, Mr. Convoy.