Tudum 2025: Netflix anuncia trailers de sucessos como 'Round 6' e 'Stranger Things'

Guillermo del Toro retorna com um clássico da literatura em forma de filme. Frankenstein estreia em novembro com grandes nomes de Hollywood: Oscar Isaac, Jacob Elordi e Mia Goth.

A franquia Knives Out ganha um novo filme em 12 de dezembro. A Netflix anunciou a estreia de Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out, estrelado por Daniel Craig ainda no papel do detetive Benoit Blanc.

Aos fãs de comédia, Um Maluco no Golfe 2 é a sequência dos filmes de 1996 que conta a história de Happy Gilmore, um aspirante a jogador de golfe. Estrelado por Adam Sandler, o filme se passa 30 anos depois do primeiro e estreia em 25 de julho. Veja o trailer.