Carol Peixinho mostra detalhes do quarto do seu primeiro filho com Thiaguinho

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Carol Peixinho mostrou os detalhes do quarto de Bento, seu primeiro filho com o cantor de pagode Thiaguinho, com quem mantém um relacionamento desde agosto de 2021, apesar de terem assumido publicamente apenas no início de 2022.

Fazendo jus ao sobrenome, Peixinho é apaixonada pelo mar e pediu para que as paredes tivessem desenhos de corais, algas e vegetações marinhas. Pela relação do casal com a música, os papais e a responsável pelas pinturas nas paredes, Ligia Ramos, decidiram colocar uma banda de animais marítimos no cenário.

Carol escolheu os animais, e Thiaguinho, os instrumentos, incluindo uma baleia tocando banjo, um tubarão com pandeiro, peixe com cavaquinho e cavalos-marinhos nos backing vocals. Outro toque especial foi a tartaruga pianista que está com a partitura aberta no refrão da música "Falta Você", do pagodeiro.