Angela Ro Ro nega estado de saúde debilitado, mas que investiga possível câncer

Ela relatou ter sido diagnosticada com infecção no sangue, além de uma suspeita de câncer. "Eu não brincaria com algo sério assim, pois amo a vida", afirmou Angela. "Humildemente, peço ajuda a vocês. Qualquer valor será bem-vindo", disse, antes de divulgar sua chave Pix.

Linn da Quebrada compartilhou uma série de stories divulgando o pedido de ajuda financeira e destacou a importância da cantora, a quem chamou de "uma das vozes mais potentes do Brasil". Linn também falou sobre os desafios enfrentados por artistas independentes.

No sábado, 31, Angela também afirmou que deseja voltar aos palcos assim que possível - mas ainda não há perspectiva para esse retorno. "Esperando que os contratantes me procurem para trabalhar logo que eu estiver bem de saúde. Conto com vocês."