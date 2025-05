Sabrina Sato desabafa sobre suas duas perdas gestacionais: 'Um luto muito difícil'

A segunda perda gestacional aconteceu quando Sabrina apresentava o The Masked Singer Brasil, em outubro de 2024.

"A gente viveu aquela gestação e vazou que eu estava grávida. Gravei esse reality todo grávida. Estava feliz. Estava com quase três meses. A gente estava a milhão, feliz", emocionou-se Sabrina.

"Quando a gente perdeu, foi um luto muito difícil. Só que eu, até nisso, aprendi muito com o Nicolas: ser muito positiva é querer fugir também da dor. Eu queria logo voltar a gravar e ele me disse: 'Amor, me escuta. Se a gente não ficar juntos agora, você não vai ficar em paz. Essa dor vai ser levada adiante. Ela vai voltar. O melhor é a gente ficar junto, quietos. Viver esse momento e entender", contou ela a Pedro Bial.

Casal fala da diferença de idade

Depois, em tom bem-humorado, Sabrina Sato lembrou que Nicolas Prattes tinha seis anos quando ela participou do BBB 3. No entanto, a diferença de 16 anos entre eles não representa nada, frisou ela.

"Eu vejo todos os dias o olhar lindo. Eu encontrei a minha paz. O que ele me dá, apesar de ser tão novo, é a maturidade. Ele me deixa centrada, porque sou desgovernada. Encontrei um equilíbrio muito importante que eu precisava no Nicolas", disse ela.