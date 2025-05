Regina Duarte reencontra Carolina Ferraz 5 anos após polêmica

As rusgas com ex-colegas devem vir à tona na entrevista. Uma das perguntas divulgadas neste sábado, 31, que está na entrevista que vai ao ar na Record é: "Como você vê ou sente que a classe artística te enxerga hoje?". A dupla se abraçou em frente às câmeras.

Na entrevista, Regina Duarte também comentou sobre o ramo artístico no qual tem investido seu tempo nos últimos anos, chegando a realizar algumas exposições: "Me sinto super bem, super feliz quando estou pintando".

Regina Duarte e Carolina Ferraz

Em fevereiro de 2020, quando Regina Duarte foi indicada para o cargo de secretária especial de Cultura durante a gestão Bolsonaro (2019-2022), a atriz publicou uma imagem com a foto de diversos artistas que supostamente apoiariam o governo.

Uma destas pessoas era Carolina Ferraz, que enviou um áudio pedindo a retirada de sua imagem do conteúdo. "Espero que você faça a diferença. Mas eu não quero ser usada como alguém que está ali no teu Instagram porque dá a entender que eu apoio o governo do Bolsonaro e eu não apoio, Regina. Eu nunca aprovei e nunca compactuei com esse governo e inclusive não votei no Bolsonaro", disse Ferraz, na época, em áudio vazado.

"Achei muito indelicado da sua parte. Gostaria, com todo carinho, que você por favor pedisse a sua equipe para que retirassem a minha foto", concluiu, na ocasião.