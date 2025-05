Centro Pompidou adquire obras dos irmãos Campana

O Centro Pompidou vai adquirir cerca de 70 obras e documentos dos designers brasileiros Humberto e Fernando Campana, anunciaram, ontem, 30, o estúdio dos dois irmãos e o museu parisiense de arte moderna.

"Recebi com alegria a confirmação do Centro Pompidou sobre a aquisição de nossas obras para sua coleção", declarou em comunicado Humberto Campana, o mais velho, nascido em 1953. Seu irmão mais novo faleceu em 2022.

"No início de 2025, o Studio Campana, assim como editores e a galeria Friedman Benda, doaram à coleção de design do Centro Pompidou cerca de 70 obras, acompanhadas de um conjunto de cerca de 20 cadernos de esboços", informa o site do Centro Pompidou.