Bianca Andrade e ator Diego Cruz assumem namoro e trocam declarações de amor

O que os fãs desconfiaram, agora foi confirmado. Bianca Andrade e Diego Cruz assumiram o namoro, na tarde deste sábado, 31. O ator postou fotos com a empresária e influencer e se declarou.

"Ela gosta de torrada com morango e mel no café da manhã, ela imita a Alcione em qualquer karaokê, ela tem um senso de humor absurdo, ela é uma mãe incrível e extremamente presente mesmo com a rotina louca, ela é generosa".

"Não importa o tamanho do voo, ela também nunca perde a simplicidade nem a consciência de onde veio. Ela me inspira, todos os dias. E [posso] te falar? Ela tem sido a melhor consequência das minhas escolhas. De quebra, ainda é uma gata. Ela!", conclui Diego, acrescentando um emoji de coração vermelho ao lado.